Speziell für Wartung und Reparatur

In der industriellen Instandhaltung wechseln Aufgaben und Einsatzorte häufig. Wartung, Reparatur und Störungsbeseitigung müssen oft unter Zeitdruck und an unterschiedlichen Orten erfolgen. Umso wichtiger ist eine Werkzeugausstattung, die flexibel einsetzbar ist und typische Arbeiten zuverlässig abdeckt. Mit vorkonfigurierten Werkzeugwagen und modular aufgebauten Sortimenten stellt Gedore Lösungen bereit, die sowohl stationär als auch mobil eingesetzt werden können.

Instandhalter stehen im Arbeitsalltag vor sehr unterschiedlichen Anforderungen. Neben planmäßigen Wartungsarbeiten gehören auch kurzfristige Reparaturen und die Beseitigung von Störungen zum Aufgabenbereich. Werkzeuge müssen daher vielseitig einsetzbar sein und ein breites Spektrum typischer Arbeiten abdecken.

Gedore bietet hierfür sogenannte Pro-Sortimente an, die speziell für die industrielle Instandhaltung zusammengestellt sind. Dazu gehören bestückte Werkzeugwagen ebenso wie modulare Systeme, die sich mit verschiedenen Werkzeugsortimenten ausstatten lassen. Die Kombination aus Werkzeug und Aufbewahrung ist so ausgelegt, dass sie sowohl stationär in der Werkstatt als auch mobil im Produktionsumfeld genutzt werden kann.

Ein Beispiel ist der Werkzeugwagen 1500 ES-03-2004, der mit einem 325-teiligen Werkzeugsortiment ausgestattet ist. Die Zusammenstellung umfasst Werkzeuge für typische Wartungs-, Reparatur- und Servicearbeiten und deckt Anwendungen von klassischen Schraubfällen über Steckschlüsselarbeiten bis hin zu allgemeinen Arbeiten ab. Durch seine Ausstattung kann der Wagen zugleich als mobiler Arbeitsplatz dienen.

Neben komplett bestückten Werkzeugwagen setzt der Hersteller auf modulare Sortimente in sogenannten CT- und ES-Modulen. Die Werkzeuge sind darin übersichtlich angeordnet und geschützt untergebracht. Je nach Bedarf können einzelne Module ergänzt oder ausgetauscht werden.

Zu den vorkonfigurierten Zusammenstellungen gehören beispielsweise Module mit Schraubendrehern, feinzahnigen Ringratschen und Steckschlüssel-Sortimenten. Ergänzend stehen Abzieher-Sätze oder weiteres Zubehör zur Verfügung. Auch VDE-Werkzeuge sind Bestandteil einzelner Sortimente, sodass Arbeiten an elektrischen Komponenten sicher durchgeführt werden können.

Links:

www.gedore.com

Für den mobilen Einsatz zwischen Werkstatt und verschiedenen Arbeitsplätzen bietet Gedore unter anderem den WorkMo B3 1110WMW S-03 an. Der modulare Werkzeugwagen enthält ein 110-teiliges Sortiment, das ebenfalls in CT-Modulen organisiert ist. Das System ist für den Transport zu unterschiedlichen Einsatzorten konzipiert und lässt sich mit Fahrzeugeinrichtungen sowie Systemen zur Ladungssicherung kombinieren. Bild: Gedore

