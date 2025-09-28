24 Türchen für echte Schrauber

Gedore red bringt mit dem Adventskalender 2025 eine praktische Geschenkidee auf den Markt. Hinter den 24 Türchen verbirgt sich ein 51-teiliges Bit-Schraubendreher-Set im robusten Koffer.

Kernstück des Sets ist ein magnetischer Bit-Schraubendreher, der mit einer Vielzahl an 1/4Zoll-Bits in verschiedenen Profilen und Längen ausgestattet ist. Ergänzt wird er durch vier extralange Bits für schwer zugängliche Stellen sowie drei Steckschlüsseleinsätze in den Schlüsselweiten 8, 10 und 13 mm. Ein Schnellwechseladapter sorgt dafür, dass alle Komponenten direkt kompatibel sind.

Besonders praktisch ist das 8-teilige Winkelschraubendreher-Set mit Innensechskant in den Größen 1,5 bis 8 mm. Es ermöglicht den Einsatz auch dort, wo wenig Platz zur Verfügung steht.

Alle Teile sind im kratzfesten Koffer übersichtlich angeordnet und fest fixiert. Eine stabile Metallklemme verschließt den Koffer sicher für Transport und Aufbewahrung.

www.gedore.com

Der Kalender eignet sich als Weihnachtspräsent für Schrauberinnen und Schrauber. Die äußere Banderole mit der Werkzeugliste lässt sich einfach entfernen, sodass der Inhalt bis zum Öffnen der Türchen verborgen bleibt. Auf der Rückseite ist zudem ein Grußfeld für eine persönliche Weihnachtsbotschaft vorgesehen. Bild: Gedore

