Neue Bit-Werkzeuge von Gedore

Gedore erweitert sein Sortiment um neue ¼-Zoll-Betätigungswerkzeuge für Montage, Wartung und Reparatur. Im Mittelpunkt stehen ein Bit-Schraubendreher sowie ein multifunktionales Bit-Knarren-Set.

Gedore hat sein Portfolio um neue ¼-Zoll-Werkzeuge erweitert. Dazu gehören der Bit-Schraubendreher ¼-Zoll 670 M und das Bit-Knarren-Set Multifunktion 671 M-003. Die Lösungen richten sich an Anwender in Montage, Wartung und Reparatur.

Die kompakte Bit-Knarre kann sowohl als Bit-Ratsche als auch als ¼-Zoll-Vierkant-Knarre mit Adapter eingesetzt werden. Ein 180-Grad-Schwenkkopf ermöglicht den Einsatz bei unterschiedlichen Schraubpositionen. Eine Verlängerung erhöht die Reichweite, während eine T-Griff-Funktion die Kraftübertragung unterstützt.

Der Bit-Schraubendreher kombiniert die Eigenschaften eines klassischen Schraubendrehers mit der Flexibilität eines Bit-Systems. Ein ergonomischer 2K-Griff sowie ein magnetischer Bithalter sollen eine komfortable Handhabung ermöglichen.

Beide Werkzeuge sind Teil des 43-teiligen Ready To Fix Kit TC 666-MK-043. Zusätzlich bietet Gedore mit dem Bit-Kit TC 666-H-047 ein 47-teiliges Set mit verschiedenen Torsions-Bits und Winkelschraubendrehern für schwer zugängliche Bereiche an.

Links:

www.gedore.com

Die Sets sind in Textiltaschen für den mobilen Einsatz organisiert. Bild: Gedore

Artikel per E-Mail versenden