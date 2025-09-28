Online-Expo zur Laborsicherheit

Wie lassen sich Gefahrstoffe sicher handhaben und Laborprozesse effizient gestalten? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des „Laboratory Special“ der Asecos Online-Expo am 17. und 18. November 2026. Gemeinsam mit Waldner Laboreinrichtungen veranstaltet Asecos das Online-Event mit 17 Fachvorträgen zu Laborplanung, Gefahrstoffsicherheit, Explosionsschutz und Digitalisierung.

Das zweitägige Programm richtet sich auf die Verbindung von Sicherheit und Effizienz im Labor. Die Beiträge behandeln unter anderem die Planung nutzerorientierter Laborarbeitsplätze, Risiken beim Umgang mit kleinen Gefahrstoffmengen sowie Möglichkeiten und Grenzen künstlicher Intelligenz im Arbeitsschutz.

Live-Demonstrationen aus dem Asecos-Showroom veranschaulichen typische Risiken beim Umgang mit Gefahrstoffen. Ein weiterer Vortrag beschäftigt sich damit, wie KI-Assistenten bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen unterstützen können. Auch die Herausforderungen der digitalen Transformation stehen auf dem Programm.

Über einen integrierten Live-Chat können sich die Teilnehmenden mit den Referentinnen und Referenten sowie untereinander austauschen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Als zusätzlichen Vorteil erhalten alle Teilnehmenden ein kostenfreies Ticket für die Achema 2027.

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Anmeldung und Programm finden Sie hier.

Gefahrstoffsicherheit, Explosionsschutz und digitale Anwendungen gehören zu den Themen der 17 Fachvorträge des Online-Events. Bild: Asecos

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