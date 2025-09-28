Webinar: „Strategische und operative Ziele im BGM“

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2026, von 12.30 bis 13.30 Uhr, bietet die IST-Hochschule für Management ein Webinar zum Thema „Strategische und operative Ziele im betrieblichen Gesundheitsmanagement“ an.

Unter dem Titel „Strategische und operative Ziele im BGM – von der Vision zur Umsetzung“ widmet sich Prof. Dr. Martin Lange der Frage, wie aus übergeordneten Zielbildern konkrete Maßnahmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement entstehen. Er zeigt, wie sich eine Vision schrittweise in eine wirksame Strategie überführen lässt.

Im Fokus steht die systematische Verankerung kontinuierlicher Verbesserungsprozesse im BGM. Dabei wird aufgezeigt, wie strategische Ansätze in konkrete Maßnahmen übersetzt und nachhaltig im Unternehmensalltag umgesetzt werden können.

Ein zentraler Bestandteil des Webinars ist die Anwendung des PDCA-Zyklus. Ergänzt durch Best-Practice-Beispiele erhalten Teilnehmende praxisnahe Impulse, um ihr Betriebliches Gesundheitsmanagement gezielt weiterzuentwickeln und Prozesse langfristig wirksam zu gestalten.

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Prof. Dr. Martin Lange, Studiengangsleiter des Studiengangs „MBA Health Care Management“ und Experte für Betriebliches Gesundheitsmanagement an der Düsseldorfer IST-Hochschule für Management, führt durch das Webinar. Bild: IST

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