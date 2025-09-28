ONK erweitert Etikettensortiment für Logistik und Industrie

ONK ergänzt sein Portfolio um Verbrauchsetiketten und Transferfolien und positioniert sich damit als Komplettanbieter für Kennzeichnungslösungen in Logistik, Industrie und Handel. Ziel ist es, Beschaffungsprozesse zu vereinfachen und alle relevanten Etikettenlösungen aus einer Hand zu liefern.

„Viele unserer Kunden wünschen sich zunehmend ganzheitliche Beschaffungslösungen, um Prozesse zu verschlanken und Schnittstellen zu reduzieren“, erläutert Jennifer Tuxhorn, Senior Sales Managerin bei ONK. „Mit unserem erweiterten Sortiment bieten wir genau das: weniger Aufwand und eine durchgängige Qualität bei der Kennzeichnung.“

Was umfasst das neue Sortiment?

Das erweiterte Sortiment umfasst Thermodirekt- sowie chemikalienresistente, kratz- und wischfeste Thermotransferetiketten für alle gängigen Drucksysteme. Hinzu kommen Folienetiketten, Inventaretiketten und spezielle Gefahrgutetiketten nach ADR, RID und IATA-DGR. Ergänzt wird das Angebot durch robuste Anhängeetiketten, stark haftende Spezialetiketten für schwierige Oberflächen wie Holzpaletten und Reifen sowie Karton- und Bogenetiketten für Laserdrucker und Carbon-/Thermotransferfolien. Die Etiketten sind kundenindividuell bedruckt oder blanko erhältlich — auf Rolle, Leporello oder als Bogenware.

Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen

Die Etiketten sind für anspruchsvolle Einsatzbedingungen ausgelegt. Sie sollen auch bei Kälte, Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Chemikalien oder mechanischer Beanspruchung eine zuverlässige Kennzeichnung ermöglichen. Damit eignen sie sich besonders für industrielle Umgebungen, in denen Standardetiketten versagen.

Links:

www.onk.de

Das Angebot richtet sich an Unternehmen aus Industrie, Transport, Logistik, Handel und Versand, die Kennzeichnungslösungen für unterschiedlichste Einsatzbedingungen benötigen. Bild: Koldo_Studio / stock.adobe.com

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