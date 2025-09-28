U-Tech GmbH: Whitepaper zu Maschinensicherheit

Ein Whitepaper der U-Tech GmbH zeigt: Investitionen in Maschinensicherheit zahlen sich wirtschaftlich aus. Laut DGUV erzielt jeder in den betrieblichen Arbeitsschutz investierte Euro einen durchschnittlichen Nutzen von 2,20 Euro.

Viele Industrieunternehmen beschäftigen sich derzeit mit den Anforderungen der neuen EU-Maschinenverordnung. Dabei steht häufig die Frage im Mittelpunkt, wie gesetzliche Vorgaben zu erfüllen sind. Ein weiterer Aspekt gewinnt jedoch zunehmend an Bedeutung: Maschinensicherheit kann nicht nur Risiken reduzieren, sondern auch einen messbaren wirtschaftlichen Nutzen schaffen.

Return on Prevention: Was steckt dahinter?

Das Whitepaper der U-Tech GmbH beleuchtet den sogenannten Return on Prevention — also den wirtschaftlichen Mehrwert von Investitionen in den betrieblichen Arbeitsschutz. Als Grundlage dient unter anderem ein Report der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Dieser wirtschaftliche Nutzen entsteht nicht allein durch die Vermeidung von Arbeitsunfällen. Auch geringere Ausfallzeiten, stabilere Produktionsprozesse und reduzierte Folgekosten spielen eine Rolle. Gerade bei komplexen Maschinen und Anlagen kann eine durchdachte Sicherheitsstrategie direkten Einfluss auf Verfügbarkeit und Effizienz haben.

Von Compliance zum strategischen Wettbewerbsvorteil

Das Whitepaper zeigt, warum moderne Maschinensicherheit zunehmend als strategisches Thema betrachtet wird. Für Unternehmen bedeutet dies einen Perspektivwechsel: Arbeitsschutz ist nicht mehr ausschließlich eine Verpflichtung zur Einhaltung von Vorschriften, sondern kann Bestandteil einer nachhaltigen Produktionsstrategie sein. Investitionen in Sicherheitslösungen schützen Mitarbeitende besser und optimieren gleichzeitig betriebliche Abläufe.

Links:

www.u-tech.de

Gerade bei Modernisierungen bestehender Anlagen oder der Planung neuer Maschinen stellt sich für Verantwortliche in der Instandhaltung die Frage nach dem wirtschaftlichen Nutzen von Sicherheitsmaßnahmen. Der Ansatz des Return on Prevention bietet hier eine zusätzliche Entscheidungsgrundlage, um Investitionen nicht nur unter dem Aspekt der Sicherheit, sondern auch hinsichtlich ihrer langfristigen Auswirkungen auf Betriebskosten und Produktivität zu bewerten. Die U-Tech GmbH stellt mit ihrem Whitepaper Informationen bereit, die Unternehmen bei dieser Bewertung unterstützen sollen. Bild: U-Tech

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