Schmierstoff und Lagerauswahl: Lebensdauer optimieren

Nicht das teuerste Lager ist immer die beste Wahl: Findling zeigt anhand von Simulationen, dass Pendelrollenlager aus niedrigeren Leistungsklassen mit angepasstem Schmierstoff die Lebensdauer von Premium-Produkten erreichen oder übertreffen können.

Premium-Pendelrollenlager gelten als sichere Wahl. Sie bieten hohe Tragzahlen, eine kalkulierbare Lebensdauer und wenig Risiko. Doch diese Logik greift zu kurz, wenn andere Einflussgrößen wie Drehzahl und Schmierung außer Acht gelassen werden.

Wie Findling die Vergleichsanalyse durchführt

Findling führt für Kunden Vergleichsanalysen durch, bei denen Premium-Standardlager mit Alternativen aus niedrigeren Leistungsklassen verglichen werden. Grundlage ist die modifizierte Referenzlebensdauer (Lnmrh) nach ISO/TS 16281. Diese Methode berücksichtigt neben Betriebsbedingungen auch Schmierung, Sauberkeit und die Lastverteilung auf der Ebene einzelner Wälzkörper.

Als Simulationswerkzeug kommt MESYS zum Einsatz. In einem konkreten Beispiel aus dem Qualitätslabor wünschte ein Kunde eine Alternative zu seinen bisherigen Premium-Pendelrollenlagern. Findling stellte diesen Pendelrollenlager aus den ABEG-Leistungsklassen Supra und Eco gegenüber. Ohne Anpassung unterschritten die günstigeren Lager aufgrund geringerer Tragzahlen zunächst die geforderten Lebensdauerwerte.

Schmierstoff als entscheidende Stellgröße

Wird der Schmierstoff gezielt an die Anwendung angepasst, verändert sich das Bild deutlich. In den Simulationen stieg die Lebensdauer der günstigeren Lager stark an und erreichte beziehungsweise übertraf die Anforderungen. Gerade bei niedrigen Drehzahlen hat die Schmierung erheblichen Einfluss auf die Lebensdauer.

„Je genauer wir die Betriebsbedingungen kennen, desto präziser können wir die Alternativen auslegen und aus einer teuren Standardlösung eine wirtschaftlich bessere machen“, erklärt Janek Herzog, Anwendungsingenieur bei Findling Wälzlager. Ein Lager aus einer niedrigeren Leistungsklasse, kombiniert mit einem anwendungsoptimierten Schmierstoff, kann damit die wirtschaftlich sinnvollere Wahl sein.

Links:

www.findling.com

www.findling.com/produkte/rollenlager/pendelrollenlager

www.findling.com/service/qualitaetslabor

Die Wälzlagerexperten ermitteln anhand von Simulationen wirtschaftliche Alternativen zu Standard-Premiumlagern. Bild: Findling

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