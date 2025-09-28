Ein Windpark für Continental

Die Nordex Group hat einen Auftrag für drei Windenergieanlagen in Nordhessen erhalten. Der Windpark Twistenberg soll künftig rund 55 GWh Strom pro Jahr erzeugen und einen wesentlichen Teil des Energiebedarfs eines nahegelegenen Industriewerks von Continental decken. Zusätzlich ist ein 20-jähriger Wartungsvertrag Bestandteil des Projekts.

Die Nordex Group liefert und errichtet im Windpark Twistenberg in Nordhessen drei Anlagen des Typs N175/6.X mit einer Gesamtleistung von 20 MW. Betreiber und Eigentümer des Projekts ist der Reifenhersteller Continental AG, der den erzeugten Strom direkt für sein rund acht Kilometer entferntes Werk in Korbach nutzen will.

Der Windpark soll jährlich etwa 55 GWh erneuerbaren Strom erzeugen und gemeinsam mit bestehenden Photovoltaikanlagen rund zwei Drittel des Strombedarfs des Werks abdecken. Ergänzend umfasst der Auftrag einen 20-jährigen Vollwartungsvertrag.

Der Windpark entsteht im Landkreis Waldeck-Frankenberg in einer Mittelgebirgsregion mit durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten von 6,9 m/s. Die eingesetzten Anlagen sind speziell für solche Bedingungen ausgelegt und verfügen über hohe Nabenhöhen zur Optimierung der Energieausbeute. Der Baubeginn ist für 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme soll rund anderthalb Jahre später erfolgen.

Links:

www.nordex-online.com

Besonderes Merkmal des Projekts ist die direkte Stromlieferung an einen industriellen Abnehmer. Durch die regionale Erzeugung soll die Versorgungssicherheit des Standorts gestärkt und die Abhängigkeit von externen Strommärkten reduziert werden. Bild: Nordex

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