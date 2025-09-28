Windpark Mahlsdorf am Netz

Der Windpark Mahlsdorf in Brandenburg ist vollständig in Betrieb. Mit zehn Nordex N175/6.X-Anlagen und 68 MW installierter Leistung setzt er Maßstäbe für wirtschaftliche Stromerzeugung bei mittleren Windbedingungen.

Der Windpark Mahlsdorf besteht aus zehn Windenergieanlagen des Typs Nordex N175/6.X auf der Delta4000-Plattform. Mit 6,8 MW Nennleistung, 175 Meter-Rotoren und 179 Meter hohen Hybridtürmen erreichen die Anlagen höhere, gleichmäßigere Windströmungen und höhere Energieerträge. Mahlsdorf ist weltweit das erste Projekt mit diesem Turbinentyp auf besonders hohen Hybridtürmen.

Der Windpark wird jährlich Strom für etwa 52.000 Drei-Personen-Haushalte liefern, CO2-Emissionen reduzieren und zur regionalen Versorgungssicherheit beitragen. Nordex lieferte nicht nur die Anlagen, sondern übernahm auch Errichtung und Bau.

Die Fertigstellung wurde durch die enge Kooperation von UKA, Nordex und Baupartnern termingerecht umgesetzt. Darüber hinaus profitieren die umliegenden Gemeinden von finanziellen Beteiligungen: Das Brandenburger Windenergieanlagenabgabegesetz und freiwillige Zahlungen der UKA sichern Gelder für Infrastruktur, Bildung, Freizeitangebote und Vereine.

Links:

www.nordex-online.com

Der Windpark liefert Strom für rund 52.000 Haushalte und unterstützt regionale Versorgungssicherheit. Bild: flightseeing

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