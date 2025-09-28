Bosch Rexroth: Kugelgewindetriebe mit 50 Prozent mehr Lebensdauer

Bosch Rexroth erweitert die Performance Line seiner Kugelgewindetriebe um eine neue Flansch-Einzelmutter für vertikale und dynamische Linearanwendungen. Die Lösung erhöht die dynamische Tragzahl um bis zu 14 Prozent und steigert die Lebensdauer gegenüber dem Vorgängermodell um bis zu 50 Prozent.

Die neue Flansch-Einzelmutter Typ FEH-E-B verbessert das Ablaufverhalten durch eine geteilte Kugelkette mit verringerter Anzahl von Umläufen. Der gleichmäßigere Ablauf wirkt sich direkt auf Prozessqualität und Zuverlässigkeit des Kugelgewindetriebs aus.

Einsatz in Werkzeugmaschinen und Servopressen

Typische Anwendungsfelder sind Werkzeug- und Bearbeitungsmaschinen, Servopressen sowie Automationsanlagen, in denen hohe Massen hochdynamisch im Dauerbetrieb bewegt werden müssen. Die optimierte Mutter soll Spindelantriebe in diesen Bereichen leistungsstärker, präziser und zuverlässiger machen.

Technische Spezifikationen der Performance

Mutter Die neue Performance Mutter mit Flanschform B ist in acht Baugrößen erhältlich. Der Nenndurchmesser reicht von 32 bis 63 mm, die Steigung von 5 bis 20 mm. Die Anschlussmaße orientieren sich an der DIN 69 051, Teil 5.

Messetermine 2026

Bosch Rexroth zeigt die neue Lösung auf der AMB (15. bis 19. September 2026, Stuttgart, Halle 6, Stand 6C73) sowie auf der Euroblech (20. bis 23. Oktober 2026, Hannover, Halle 11, Stand D08).

Links:

www.boschrexroth.com

Wie alle Rexroth Kugelgewindetriebe ist auch die neue Performance Line in verschiedenen Vorspannklassen und Toleranzklassen bis T3 verfügbar und bietet ein umfassendes Dichtungskonzept einschließlich Vorsatzschmierung. Bild: Bosch Rexroth

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