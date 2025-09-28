16. Deutscher Gefahrstoffschutzpreis (GSP)

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sucht erneut vorbildliche Ideen für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen. Beim Deutschen Gefahrstoffschutzpreis 2026 werden unter dem Motto „Sicher. Besser. Arbeiten.“ praxisnahe Lösungen aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung mit insgesamt 10.000 Euro ausgezeichnet.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) vergibt den Deutschen Gefahrstoffschutzpreis im Jahr 2026 bereits zum 16. Mal. Mit dem Wettbewerb sollen neue Ideen öffentlich bekannt gemacht werden, damit andere Unternehmen von erfolgreichen Konzepten profitieren können.

Prämiert werden vorbildliche Problemlösungen und Initiativen, die dazu beitragen, Beschäftigte wirksam vor Gefahrstoffen zu schützen. Besonders im Fokus stehen Maßnahmen, die sich in die ersten drei Stufen des sogenannten „STOP-Prinzips“ nach TRGS 500 einordnen:

Substitution: Ersatz gefährlicher Stoffe oder Verfahren durch weniger gefährdende Alternativen.

Technische Schutzmaßnahmen: z. B. Arbeiten im geschlossenen System oder Absaugung von Gefahrstoffen.

Organisatorische Schutzmaßnahmen: etwa Schulungs- und Unterweisungsinitiativen oder Wartungspläne.

Persönliche Schutzmaßnahmen (P) gelten hingegen als letzte Stufe der Hierarchie und werden im Wettbewerb nicht als bevorzugte Lösung gewertet.

Links:

www.gefahrstoffschutzpreis.de

Der Deutsche Gefahrstoffschutzpreis 2026 ist mit 10.000 Euro dotiert. Teilnehmen können Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung, die innovative Wege gefunden haben, um Risiken im Umgang mit Gefahrstoffen zu minimieren. Bild: BMAS

