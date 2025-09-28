FiT2clean Award 2026: SLCR Lasertechnik holt Platz 1

Der Fachverband industrielle Teilereinigung (FiT) hat den FiT2clean Award 2026 vergeben. Den mit 10.000 Euro dotierten ersten Platz holte die SLCR Lasertechnik GmbH mit einem Verfahren zur Laserreinigung von Massenschüttgütern.

Der FiT zeichnet mit dem FiT2clean Award Innovationen aus, die Reinigungsprozesse in der industriellen Fertigung effizienter und wirtschaftlicher gestalten. Die drei Finalisten stellten ihre Entwicklungen auf der 34. Fachtagung „Industrielle Bauteilreinigung“ in Esslingen vor. Fachjury und Tagungsteilnehmer entschieden gemeinsam über den Gewinner.

Platz 1: Laserreinigung für Schüttgüter

Die SLCR Lasertechnik GmbH entwickelte ein System, mit dem sich Schüttgüter wie Schrauben, Muttern, Nieten oder Clips vor dem Beschichten und galvanischen Verzinken per Laser reinigen lassen. Die Anlage verarbeitet bis zu 250 Kilogramm Bauteile pro Durchgang. Bisher notwendige Vorbehandlungsschritte entfallen, und die gereinigten Teile können direkt dem Beschichtungsprozess zugeführt werden.

Platz 2 und 3: Messtechnik für Reinigungsqualität

Den zweiten Platz belegte die Sita Messtechnik GmbH mit dem FluoSpection Qube — einem Messsystem zur flächigen Kontrolle filmischer Restkontaminationen auf Bauteilen. Es kombiniert automatisierte Auswertung und Dokumentation mit einfacher Bedienung und gilt als wirtschaftliche Alternative zu bestehenden bildgebenden Verfahren.

Rang drei ging an die Elma Schmidbauer GmbH. Das Unternehmen präsentierte Elmasens Cavicheck, eine Messlösung zur normorientierten Erfassung des Kavitationsrauschpegels in Ultraschallreinigungsanlagen. Das Gerät arbeitet energieautark über Energy Harvesting und ermöglicht eine dokumentierte Qualifizierung von Ultraschallbädern.

Nächste Vergabe: parts2clean 2027

„Die durchweg hohe Innovationskraft und Qualität der diesjährigen Einreichungen machte es der Jury nicht einfach“, erklärte Dr. Michael Flämmich, Vorstandsvorsitzender des FiT. Die Jury setzt sich aus Vertretern aus Wissenschaft, Forschung, Industrie und Medien zusammen. Der nächste FiT2clean Award wird im Rahmen der parts2clean vom 5. bis 7. Oktober 2027 in Stuttgart vergeben.

Die drei Finalisten präsentierten ihre Entwicklungen auf der 34. Fachtagung „Industrielle Bauteilreinigung“ in Esslingen, wo Fachjury und Tagungsteilnehmer den Gewinner bestimmten. Bild: Fachverband industrielle Teilereinigung e.V.

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