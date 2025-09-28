6.000 Tonnen CO2-Einsparung jährlich

In Hilchenbach ist eine der größten Luft-Wasser-Wärmepumpen Deutschlands in Betrieb gegangen. Getec und SMS group haben dort eine Power-to-Heat-Anlage realisiert, die vollständig mit erneuerbarem Strom arbeitet und jährlich rund 6.000 Tonnen CO2 einspart. Das Projekt zeigt, wie industrielle Dekarbonisierung heute skalierbar gelingt.

Die neue Power-to-Heat-Lösung kombiniert mehrere Hochleistungskomponenten zu einem integrierten Wärmesystem. Vier Luft-Wasser-Wärmepumpen mit 3 MWth entziehen der Umgebungsluft thermische Energie – selbst bei Minusgraden.

Ein Quellspeicher puffert diese Wärme, bevor Wasser-Wasser-Wärmepumpen mit 4 MWth sie auf bis zu 85 Grad Celsius anheben. Für Spitzenlasten steht ein elektrisch betriebener Kessel mit 4 MWth bereit. Ein 2.000 Kubikmeter großer Pufferspeicher gewährleistet jederzeit Versorgungssicherheit.

Ein KI-basiertes Prognosemodell regelt die Anlage wetter- und lastabhängig und nutzt Zeiten mit günstigem, grünem Strom besonders effizient. Über die intelligente Regelung hinaus trägt die Anlage zur Netzstabilität bei, da sie überschüssigen grünen Strom in Wärme umwandelt. Dank modularer Erweiterbarkeit kann das System um weitere regenerative Komponenten ergänzt werden.

Die SMS group definierte die Rahmenbedingungen der Anlage und setzte das Projekt gemeinsam mit Getec um. Finanzierung, Realisierung und Betrieb liegen bei Getec. Das Projekt wurde über die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) unterstützt. Bild: Getec

