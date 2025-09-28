Mit verbesserter Drehmoment- und Kraftregelung

Parker Hannifin bringt eine neue Software-Version für seine Produktfamilie der PSD Servoantriebe mit dem Schwerpunkt auf „Intelligente Antriebe“ auf den Markt.

Die Version bietet neue Steuerungsmodi, fortschrittliche Synchronisierungsfunktionen und Leistungsoptimierungen, um den Durchsatz, die Genauigkeit und die Systemeffizienz bei anspruchsvollen industriellen Anwendungen zu verbessern.

Das Update enthält unter anderem spezielle Modi für die Drehmoment- und Kraftregelung, die auf Druck-, Press- und Wicklungsanwendungen zugeschnitten sind. Die Drehmomentregelung mit offenem Regelkreis schaltet basierend auf der gemessenen Rückkopplung dynamisch zwischen Strom- bzw. Drehmomentregelung und Positionsregelung um.

Die Kraftregelung verwendet einen Sensoreingang für eine hochgenaue Kraftregelung mit geschlossenem Regelkreis und liefert eine präzise, konsistente Kraft für empfindliche Montage-, Press- oder Formaufgaben.

Neue Getriebe- und Synchronisierungsmöglichkeiten erweitern die Möglichkeiten der PSD-Antriebe für dynamische Anwendungen wie „Cut-on-Fly“ und kontinuierliche Handhabung. Die Funktion GearInPos synchronisiert eine sekundäre Achse mithilfe einer präzisen Positionsausrichtung zu einer primären Achse, um eine vorgegebene Geschwindigkeit exakt am Synchronisierungspunkt zu erreichen, was ideal für Schneid- und Indexieranwendungen ist.

Die neue Funktion MoveSuperImposed wurde für ausgleichende oder korrigierende Überlagerungen im Dauerbetrieb konzipiert und ermöglicht so eine relative, überlagerte Bewegung an einer Achse, die bereits in Bewegung ist. Dies sorgt für reibungslosere, flexiblere mehrachsige Bewegungsstrategien.

Außerdem bietet die Software ein Paket von Leistungs- und Steuerungsverbesserungen, wie z.B. Beobachter für Drehzahl und Last/Drehmoment oder integrierte Notch-Filter, die sich direkt in Anwendungsvorteilen niederschlagen: verbesserte Störungsunterdrückung und effizientere Energieverbrauch.

Der integrierte Signalanalysator ermöglicht integrierte Frequenzgangmessungen, um die Abstimmung und Validierung ohne zusätzliche Instrumente zu beschleunigen. Neu ist auch die Unterstützung von Codesys-Netzwerkvariablen, die den einfachen Datenaustausch mit anderen Geräten im Maschinennetzwerk möglich machen und Anwendungsfälle wie das Condition Monitoring unterstützen.

Diese Software-Version ist ab sofort für kompatible PSD-Hardware erhältlich. Bild: Parker

