75 Jahre Hainbuch

Als Wilhelm Hainbuch am 1. März 1951 mit einer Drehmaschine und einer Idee den Grundstein für sein Unternehmen legte, konnte niemand ahnen, dass daraus einmal ein weltweit führender Spanntechnikhersteller entstehen würde. 75 Jahre später steht Hainbuch für Erfindergeist, Bodenständigkeit und den festen Willen, Dinge besser zu machen als zuvor.

Schon früh wurde klar: Bei Hainbuch geht es nicht darum, Bestehendes zu kopieren, sondern Neues zu schaffen. Einen entscheidenden Schub bekam die kleine Firma ab den 1970er-Jahren durch Gerhard Rall, Schwiegersohn des Firmengründers und langjähriger Geschäftsführer. Mit Leidenschaft, Erfindergeist und dem Mut, neue Wege zu gehen, entwickelte er 1977 das Spannkopffutter Spanntop – eine Innovation, die sich weltweit durchsetzte und Hainbuch vom kleinen Betrieb zum führenden Hersteller von Spanntechnik machte.

„Lieber scheitern wir mit einer Innovation, als erfolgreich zu kopieren“, dieses Credo prägt das Unternehmen bis heute. Es erklärt, warum Hainbuch immer wieder technologische Maßstäbe gesetzt hat: von intelligenten Spannfuttern mit Sensortechnologie über ultraleichte Carbon-Spannmittel bis hin zu Lösungen für die automatisierte und vernetzte Fertigung. Dass Innovationskraft dabei nicht nur Historie, sondern gelebte Gegenwart ist, unterstreicht auch die aktuelle Auszeichnung mit dem TOP 100-Siegel.

Während Hainbuch über Jahrzehnte vor allem für hochpräzise manuelle Spanntechnik bekannt war, hat sich der Fokus in den vergangenen Jahren konsequent erweitert. Spanntechnik wird heute als integraler Bestandteil automatisierter Fertigungsprozesse verstanden – von einzelnen Spannmitteln über Lösungen für den automatisierten Wechsel kompletter Spannmittel bis hin zu ganzen Automatisierungszellen.

„Mit unserem AC-Portfolio und den intelligenten IQ-Spannmitteln bieten wir die Basis, um Spann-, Rüst- und Messprozesse konsequent zu automatisieren“, erklärt Sylvia Rall, geschäftsführende Gesellschafterin. „Das ist ein entscheidender Schritt hin zur wirtschaftlichen Fertigung kleiner Losgrößen und zur wirklich autonomen Produktion.“

Trotz internationaler Präsenz mit rund 800 Mitarbeitenden weltweit bleibt Hainbuch ein Familienunternehmen – inhabergeführt in dritter Generation, mit kurzen Entscheidungswegen und einer Kultur, die Verantwortung, Vertrauen und langfristiges Denken lebt.

Links:

www.hainbuch.de

75 Jahre Hainbuch sind damit nicht nur ein Rückblick auf Erfolge, sondern ein klares Bekenntnis für die Zukunft – mit Marbach als Heimat, Präzision als Anspruch und Leidenschaft als Antrieb. Bild: Hainbuch

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