Addinol: 90 Jahre Entwicklung und Produktion

Erfahrung, Performance und Nachhaltigkeit – made in Germany

Die Marke Addinol entstand 1936 im Mineralölwerk Lützkendorf und wurde nach der Wiedervereinigung am Standort im Chemiepark Leuna konsequent weiterentwickelt. Dort entstand schrittweise eine moderne Produktionsstätte für Hochleistungsschmierstoffe, die heute international etabliert ist.

Ein zentraler Baustein dieser Entwicklung war von Beginn an die eigene Forschung und Entwicklung. Das Labor in Leuna bildet bis heute die Grundlage für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 2 der aktuellen B&I.

Links:

www.addinol.de

„Wir blicken bei Addinol auf eine bewegte Geschichte zurück“, sagt Geschäftsführer Georg Wildegger. „Seit dem Bestehen standen wir immer wieder vor großen Herausforderungen, denen wir erfolgreich trotzen konnten und die uns sogar noch gestärkt haben.“ Bild: Addinol

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