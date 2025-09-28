360-Grad-Scanner für Paletten-AGVs

Melkus Mechatronic setzt bei seinen Paletten-AGVs auf mehrere überlappende 360-Grad-Laserscanner. Das Ergebnis: keine toten Winkel, omnidirektionale Fahrten mit voller Geschwindigkeit und höhere Personensicherheit.

Jedes fahrerlose Transportfahrzeug muss zwei scheinbar gegensätzliche Anforderungen erfüllen: Hindernisse zuverlässig erkennen und gleichzeitig hohe Fahrgeschwindigkeiten erreichen. Lückenhafte Sensorik zwingt AGVs sonst zu Geschwindigkeitsreduktionen oder Stopps — ein direkter Eingriff in die Anlagenproduktivität.

Überlappende Sichtfelder als Sicherheitsbasis

Melkus Mechatronic löst dieses Problem durch den kombinierten Einsatz mehrerer 360-Grad-Laserscanner, deren Sichtfelder sich gezielt überlappen. Dadurch entstehen keine toten Winkel rund um das Fahrzeug. Das System erfasst die Fahrzeugumgebung lückenlos — unabhängig von der Fahrtrichtung.

Omnidirektionale Fahrten mit voller Geschwindigkeit

Weil die Rundumsicht jederzeit vollständig gewährleistet ist, können die Paletten-AGVs in alle Richtungen mit voller Geschwindigkeit fahren, ohne die Schutzfelder situationsabhängig einschränken zu müssen. Das erhöht gleichzeitig die Personensicherheit im Umfeld der Fahrzeuge.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 13 der aktuellen B&I.

Links:

www.melkus-mechatronic.com

360-Grad-Laserscanner sorgen für eine lückenlose Rundumsicht und erlauben damit ein sicheres omnidirektionales Fahren bei voller Geschwindigkeit. Bild: Melkus Mechatronic

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