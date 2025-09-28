Vom 22. bis 25. September 2026 trifft sich die internationale Windbranche in Hamburg. Mehr als 1.600 Aussteller und rund 43.000 Teilnehmende werden erwartet — mit Schwerpunkten auf Energiespeicherung, Offshore-Wind, Repowering und globalen Wachstumsmärkten.

Die Windenergy Hamburg will neben der Ausstellung vor allem den Wissenstransfer innerhalb der Branche fördern. Ein neuer thematischer Schwerpunkt ist Energy Storage: Batteriespeicher und deren Integration in Erneuerbare-Energien-Projekte stehen dabei im Mittelpunkt. Auf sechs Open Stages diskutieren rund 300 internationale Expertinnen und Experten aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Windenergie. Andreas Arnheim, Director Windenergy Hamburg und Windenergy Asia-Pacific, verspricht „ein Feuerwerk aus hochkarätig besetzten Panels“.

Energiespeicherung und Energiewende im Fokus

In Halle A2 geht es um die Integration von Speichertechnologien in Erneuerbare-Energien-Projekte — insbesondere um Batteriespeicher und deren Beitrag zu einer flexibleren Energieversorgung. Auf der Energy Transition Stage stehen Markttrends, die Energiesicherheit Europas und das Potenzial von Repowering auf dem Programm. Dabei geht es darum, bestehende Windparks durch leistungsfähigere Anlagen effizienter zu nutzen.

Offshore-Wind und globale Märkte

Die Offshore-Windenergie bildet einen weiteren Schwerpunkt. Auf der Offshore Stage werden Marktentwicklung, Projektplanung, Regulierung, Effizienz und globale Lieferketten behandelt. Auch die Auswirkungen des Offshore-Ausbaus auf marine Lebensräume werden diskutiert. Das Global Markets Theatre richtet den Blick über Europa hinaus: Im Fokus stehen Netzausbau sowie Marktchancen in Asien, Afrika und Südamerika. Ergänzt wird das Programm durch ein Recruiting-Forum und eine Speakers‘ Corner für Produkt- und Technologieinnovationen.

Links:

https://www.windenergyhamburg.com/

Zur Windenergy Hamburg 2026 werden mehr als 1.600 Unternehmen aus rund 40 Ländern erwartet. Hersteller und Zulieferer zeigen dort die gesamte Wertschöpfungskette der Onshore- und Offshore-Windenergie. Erstmals erhält auch die Energiespeicherung mit dem Expo-Bereich Energy Storage in Halle A2 eine eigene Ausstellungsfläche. Bild: Hamburg Messe und Congress / René Zieger

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