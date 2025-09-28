Spelsberg ernennt Jeronymo Dietel zum Head of Sales

Die Spelsberg Gruppe hat zum 1. September 2026 Jeronymo Dietel zum Head of Sales ernannt. Mit der Neubesetzung treibt das Unternehmen die internationale Expansion, den Ausbau im Elektrogroßhandel und neue Wachstumsfelder wie erneuerbare Energien und Digitalisierung voran.

Jeronymo Dietel bringt langjährige Erfahrung in leitenden Vertriebsfunktionen mit — sowohl im Mittelstand als auch in Konzernen. Zuletzt war der Betriebswirt als Vice President Sales Central and Eastern Europe tätig. Er folgt auf Andreas Sprecker, der den Vertrieb bei Spelsberg über viele Jahre aufgebaut und geprägt hat.

Stärkung im Inlandsmarkt und internationales Wachstum

Im deutschen Markt steht die Zusammenarbeit mit dem Elektrogroßhandel im Vordergrund. Parallel dazu will Spelsberg internationale Marktpotenziale systematisch erschließen. Als Wachstumsfelder nennt das Unternehmen explizit Digitalisierung, Infrastruktur und erneuerbare Energien.

Business Unit Technical Solutions als organisatorische Grundlage

Anfang 2025 hat Spelsberg die Business Unit Technical Solutions gegründet, um kundenspezifische Gehäuse- und elektrotechnische Systemlösungen gezielt weiterzuentwickeln. Diese Einheit soll zusätzliche Anwendungsfelder erschließen und individuelle Lösungen stärker in den Vertrieb integrieren. Die Neubesetzung der Vertriebsleitung ist damit Teil einer breiteren strategischen Neuausrichtung.

Links:

www.spelsberg.de

Jeronymo Dietel übernimmt die Position des Head of Sales der Spelsberg Gruppe und wird die Vertriebsorganisation strategisch weiterentwickeln. Bild: Jeronymo Dietel

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