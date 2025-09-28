Spie: Energiespar-Contracting Bildungszentrum Reutlingen

Spie modernisiert das Bildungszentrum Nord in Reutlingen im Rahmen eines 15-jährigen Energiespar-Contractings. Der Energieverbrauch soll um 42 Prozent sinken, die Energiekosten um rund 52 Prozent — garantiert über die gesamte Vertragslaufzeit.

Die Stadt Reutlingen lässt das Bildungszentrum Nord umfassend energetisch sanieren. Die Liegenschaft umfasst mehrere Schulgebäude, eine Sporthalle, eine Turn- und Festhalle sowie eine Mensa. Spie übernimmt Planung, Umsetzung und anschließend 15 Jahre lang den Betrieb. Der jährliche Energieverbrauch soll von derzeit 2.754 auf rund 1.615 MWh sinken.

Fossile Energieträger werden ersetzt

Kern der Modernisierung ist die Umstellung der Wärmeversorgung: Die bislang mit Erdgas und Heizöl betriebenen Anlagen werden durch eine Pelletkesselanlage ersetzt. Ergänzt wird das Paket durch neue Lüftungsanlagen und eine Photovoltaikanlage mit rund 56,7 kWp, deren Strom überwiegend für den Eigenverbrauch genutzt werden soll. Zusätzlich werden die Beleuchtung auf LED-Technik mit intelligenter Steuerung umgerüstet sowie die Trinkwasserinstallation und die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik erneuert.

Digitales Energiemanagement sichert Dauerbetrieb

Ein digitales Energiemanagementsystem erfasst künftig den Verbrauch transparent und ermöglicht eine kontinuierliche Optimierung des Anlagenbetriebs. Automatisierte Lüftungs- und Verschattungssysteme verbessern zusätzlich den sommerlichen Wärmeschutz und den Komfort in den Gebäuden. Die Grundlage für das Konzept bildete eine Vor-Ort-Feinanalyse während der Heizperiode 2025/2026, bei der Spie die relevanten Einsparpotenziale identifizierte. „Auf Basis der Analyse haben wir ein konkretes Maßnahmenpaket entwickelt, das wir nun Schritt für Schritt im laufenden Betrieb realisieren. Ziel ist eine technisch optimierte und dauerhaft energieeffiziente Gebäudebewirtschaftung“, erklärt Projektleiterin Maria Faus-Villalba.

Links:

www.spie.de

Nach Abschluss der Modernisierung übernimmt Spie im Rahmen des 15-jährigen Contractings neben der technischen Umsetzung auch Betriebsleistungen wie Instandhaltung und die laufende Optimierung der Anlagen. Für die Stadt soll dadurch eine langfristig planbare Bewirtschaftung der technischen Gebäudeausrüstung entstehen. Bild: dena/Ulrike Worlitz

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