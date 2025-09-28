Akustische Kameras als Gamechanger

Wo und wie diese Technik effizient in der Instandhaltung eingesetzt werden kann

Akustische Kameras haben sich in der industriellen Instandhaltung von einem „nice to have“ zu einem produktiven Standardwerkzeug entwickelt. Sie kombinieren eine Video-Kameraansicht mit einem akustischen Heatmap-Overlay und zeigen in Echtzeit, wo ein Geräusch entsteht – ohne langes Suchen mit den Ohren oder veralteten Werkzeugen.

Besonders deutlich wird der Nutzen dort, wo Ultraschallphänomene auftreten, also beispielsweise bei Druckluft- und Gaslecks, bei Vakuumverlusten oder partiellen Entladungen an elektrischen Anlagen.

www.soundtastix.com

Leckagen an Kupplungen, Ventilen oder Steckverbindungen verursachen hohe Verluste – die Soundcam Ultra 3 macht diese dank Ultraschallmessung schnell und präzise sichtbar. Bild: Soundtastix

