Auf dem 20. unabhängigen Management Circle Anwenderkongress „Instandhaltung mit SAP“ treffen sich Instandhaltungsexperten, um sich über die Perspektiven beim Einsatz von SAP auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und Impulse für den Arbeitsalltag mitzunehmen.

Folgende Ansätze werden im Rahmen der Veranstaltung im Spannungsfeld zwischen bewährten Lösungen und digitalem Wandel thematisiert:

Instandhaltung mit SAP – aktueller Stand und zukünftige Perspektiven

Predictive Maintenance in der Praxis

Controlling und Berichtswesen mit SAP

Einfacheres mobiles Arbeiten mit SAP-PM durch Augmented Reality

Verarbeitung von Steuerungs- und Sensordaten

Quo vadis, SAP EAM? – Aufbruch in die Welt von SAP Fiori und SAP UI5

Die Veranstaltung findet am 29. und 30. September 2021 in Düsseldorf statt. Außerdem wird ein Einführungsseminar am 28. September 2021 mit dem Titel „Basis-Know-how in der Anwendung von SAP EAM“ angeboten.

Am 1. Oktober rundet das Vertiefungsseminar „Experten-Know-how in der Anwendung von SAP EAM“ die Thematik ab.

Um den gestiegenen Anforderungen an die Instandhaltung gerecht zu werden, bedarf es der optimalen Nutzung eines IT-Systems, welches die gesamten Prozesse unterstützt. Bild: Management Circle

