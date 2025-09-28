Arbeitssicherheit entsteht im Dreiklang

Schutz der Mitarbeitenden als Fundament moderner Arbeitswelten

Nachhaltigkeit ist längst mehr als ein Trend – sie ist eine Notwendigkeit. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, nicht nur nachhaltige Strategien zu formulieren, sondern sie auch konsequent in den Arbeitsalltag zu integrieren.

Eine Schlüsselrolle spielen dabei die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz: Dies schützt nicht nur Mitarbeitende, sondern stärkt die wirtschaftliche Stabilität und schafft nachhaltigen Erfolg. Digitale Lösungen machen diesen Wandel greifbar:

Sie automatisieren Prozesse, steigern Effizienz und ermöglichen nachhaltige Arbeitssicherheit. Unternehmen, die heute handeln, sichern sich morgen einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 12 der aktuellen B&I.

Links:

www.kesslersolutions.de

„Sicherheit am Arbeitsplatz ist keine Option, sondern eine Verpflichtung. Unsere Lösung ermöglicht es Unternehmen, ihre Prozesse zu digitalisieren und damit nachhaltig für sichere Arbeitsbedingungen zu sorgen, um nicht zuletzt den Erhalt der Gesundheit zu fördern“, erklärt Nachhaltigkeitsmanagerin Gilfe Tweer von Keßler Solutions. „Es ist wichtig, genau hinzuschauen und dass wir als Wirtschaftsakteure verstehen, wie essenziell unsere Mitarbeitenden für den nachhaltigen Unternehmenserfolg sind.“ Die große Zwillingstransformation aus Nachhaltigkeit und Digitalisierung hin zur Circular Economy erfordert ein strategisches „Wind of Change“-Management, das die Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellt. Bild: Keßler Solutions

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