Krause Fahrgerüste im Herbst: Sicher arbeiten in der Höhe

Herbstliche Bedingungen wie Nässe, Laub und Wind erhöhen die Anforderungen an Hoehenarbeiten erheblich. Fahrgerüste bieten gegenüber Leitern klare Vorteile – wenn Untergrund, Aufbau und Seitenschutz korrekt berücksichtigt werden.

Wartungs-, Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten im Außenbereich stellen im Herbst besondere Anforderungen an die Steigtechnik. Krause bietet dafür flexible Fahrgerüste an, die eine sichere Arbeitsplattform ermöglichen – vorausgesetzt, Untergrund, Aufbau, Seitenschutz und Wetterbedingungen werden berücksichtigt. Feuchtigkeit, Laub, Schmutz, Wind und schlechtere Sicht erhöhen das Risiko bei Arbeiten in der Höhe spürbar. Vor dem Einsatz eines Fahrgerüsts muss der Untergrund geprüft und gegebenenfalls gereinigt werden: Er muss eben, tragfähig und ausreichend belastbar sein. Auf gewachsenem Boden dürfen Fahrgerüste nicht eingesetzt werden.

Wann Fahrgerüste gegenüber Leitern vorzuziehen sind

Bei Arbeiten oberhalb von fünf Metern bieten Fahrgerüste gegenüber Leitern wesentliche Vorteile. Beschäftigte arbeiten auf einer festen Plattform, haben beide Hände frei und können Werkzeug sowie Material ablegen. Das erleichtert längere Tätigkeiten an Fassaden, Beleuchtungsanlagen, Hallen oder technischen Einrichtungen erheblich. Krause bietet Fahrgerüste in drei Produktlinien für unterschiedliche Einsatzbereiche an. Die Modelle decken Arbeitshöhen von 3 bis 14,50 Meter ab. Für häufige Positionswechsel und das regelmäßige Begehen der Arbeitsebene ist die Stabilo-Serie 5500 mit Treppenaufstieg ausgelegt.

Seitenschutz beim Auf- und Abbau: Das Guardmatic-System

Eine zentrale Sicherheitsanforderung betrifft den Seitenschutz beim Auf- und Abbau. Das von Krause entwickelte Guardmatic-System verbindet Handlauf, Knieleiste und Diagonalverstrebung in einem einzigen Bauteil. Es lässt sich von der darunterliegenden Ebene aus montieren, sodass beim Betreten der nächsten Belagbühne bereits ein vollständiger Seitenschutz vorhanden ist. Neben dem Sicherheitsaspekt vereinfacht das System auch den Auf- und Abbau sowie Transport und Lagerung. Fahrrollen, Ausleger und erforderliche Ballastierungen müssen entsprechend der Aufbau- und Verwendungsanleitung eingesetzt werden. Bei starkem Wind, rutschigen Flächen oder unzureichender Sicht sollten Arbeiten in der Höhe grundsätzlich unterbleiben.

Links:

www.krause-systems.com

Fahrgerüste schaffen eine feste Arbeitsplattform und erleichtern damit längere Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Höhe. Bild: Krause

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