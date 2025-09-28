Igus übernimmt Krott Electronic

Zum 1. Oktober 2026 übernahm Igus die Krott Electronic GmbH aus Stolberg. Das Unternehmen entwickelt Verbindungslösungen für industrielle Nischenanwendungen. Mit der Integration will Igus sein projektbezogenes Systemgeschäft ausbauen und stärker auf Anwendungen mit hohen Anforderungen an Robustheit und Verfügbarkeit eingehen.

Krott Electronic entwickelt und vertreibt unter anderem Stecksysteme, Verbindungsgehäuse und kundenspezifische Konfektionierungen für Nieder- und Mittelspannung, Lichtwellenleiter und Datenkommunikation. Zum Portfolio gehören auch ATEX-zertifizierte Produkte.

Die Übernahme ergänzt das bestehende Angebot von Igus aus Energiekettensystemen und Chainflex-Leitungen. Diese Komponenten sind insbesondere für Anwendungen mit kontinuierlicher Bewegung ausgelegt. Durch die Verbindungstechnik von Krott Electronic sollen künftig komplette, auf die jeweilige Anwendung abgestimmte Systemlösungen entstehen.

Ein Anwendungsfeld ist die Landstromversorgung von Schiffen. Igus bietet hierfür bereits mobile Systeme an, mit denen Container- und Kreuzfahrtschiffe entlang eines Liegeplatzes mit Landstrom versorgt werden können. Auch die zunehmende Bedeutung von Ladeinfrastruktur eröffnet weitere Einsatzmöglichkeiten.

Mit der Integration zum 1. Oktober wurde Krott Electronic Teil von Igus. Die bisherigen Mitarbeitenden werden übernommen. Geschäftsführer Jan Krott bleibt ebenfalls im Unternehmen und übernimmt die Leitung des neuen Bereichs „Sonderlösungen Verbindungstechnik“.

Jan Krott dazu: „Über viele Jahre haben wir uns umfassendes Know-how in der Entwicklung und Fertigung kundenspezifischer Verbindungslösungen für anspruchsvolle Industrieanwendungen aufgebaut. Als Teil von Igus können wir dieses Wissen künftig noch enger mit Kompetenzen in der Energieführung und Leitungstechnik verknüpfen und innovative, exakt auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnittene Systemlösungen entwickeln.“

Auch Michael Blass, CEO E-Kettensysteme bei Igus, sieht in der Übernahme eine Möglichkeit, das Angebot für spezialisierte Anwendungen zu erweitern: „Die Übernahme von Krott Electronic ermöglicht uns, unser Angebot im Bereich maßgeschneiderter Verbindungstechnik gezielt auszubauen. Das Unternehmen hat sich mit seinen Lösungen für industrielle Nischenanwendungen erfolgreich am Markt etabliert. Durch die Übernahme können wir künftig noch gezielter auf die spezifischen Anforderungen hochspezialisierter Industrien eingehen und zukunftsorientierte Lösungen für unsere Kunden im Zuge der Energiewende vorantreiben.“

Links:

https://www.igus.de/branchen/landstromversorgung

Igus übernahm zum 1. Oktober Krott Electronic. Bild: Igus

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