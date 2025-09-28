Sicherheit auf trockenem Weg

Neues Sperrkammersystem vereinfacht Wartung von Doppelmembranpumpen

Pneumatische Doppelmembranpumpen werden in der Chemieindustrie häufig für anspruchsvolle und sensible Medien eingesetzt.

Um bei einem Membranschaden sowohl den Austritt von Fördermedien als auch eine Kontamination des Prozesses zu verhindern, hat Timmer nun ein neues Sperrkammersystem entwickelt.

Die Lösung verzichtet vollständig auf Sperrflüssigkeit. Dies soll die Leckageüberwachung vereinfachen und den Wartungsaufwand reduzieren.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 15 der aktuellen B&I.

Links:

www.timmer.de

Die mobile Ausführung der Doppelmembranpumpe eignet sich laut Hersteller unter anderem für flexible Einsätze in Chemieparks und Ex-Bereichen. Bild: Timmer

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