Vom Datenlogger zur Prognose

Maschinendaten gelten als wichtiger Baustein für mehr Effizienz, geringere Stillstandzeiten und eine ressourcenschonende Produktion. In vielen Betrieben scheitert der Einstieg in datenbasierte Instandhaltungsstrategien jedoch an komplexen IT-Strukturen, hohen Kosten und fehlender Transparenz. Mit dem neuen i.Cee²-Modul stellt Igus nun ein Edge-System vor, das die Erfassung, Verarbeitung und Visualisierung von Maschinendaten direkt an der Anlage ermöglicht und so den Weg zu Condition Monitoring und Predictive Maintenance vereinfacht.

Die Nutzung von Maschinendaten gewinnt in der Instandhaltung zunehmend an Bedeutung. Steigende Energiekosten, höhere Anforderungen an Nachhaltigkeit und der Wunsch nach einer besseren Anlagenverfügbarkeit erhöhen den Druck auf Unternehmen, ihre Prozesse genauer zu analysieren und Optimierungspotenziale systematisch zu erschließen. Gleichzeitig fällt vielen Betrieben der Einstieg in datenbasierte Instandhaltungskonzepte schwer.

Häufig fehlen die notwendigen IT-Strukturen oder die erforderliche Datengrundlage. Mit dem i.Cee²-Modul hat Igus nun ein Edge-Gerät vorgestellt, das den Einstieg in die Datenerfassung erleichtern soll.

Das kompakte System wird direkt im Schaltschrank installiert und übernimmt an der Maschine die Funktion eines universellen Datenloggers und Analysemoduls.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 17 der aktuellen B&I.

Links:

www.igus.de

Plug-and-Play-Datenanalyse direkt an der Maschine ohne komplexe IT-Infrastrukturen – das verspricht Igus für sein neues i.Cee² Edge-Modul, das direkt im Schaltschrank installiert wird. Bild: Igus

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