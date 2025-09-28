Raffinerie Bayernoil: Spezialfenster für Werksfeuerwehr

Bayernoil, die größte Raffineriegesellschaft Bayerns, hat am Standort Vohburg an der Donau neue Gebäude für Werksfeuerwehr, Versand, Kantine und Büros errichtet. Für den Sicherheitsaspekt kamen Spezialfenster von Sälzer zum Einsatz.

Bayernoil verarbeitet an zwei Standorten jährlich bis zu zehn Millionen Tonnen Mineralöl – unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. In Vohburg an der Donau entstanden in den vergangenen Jahren vier neue Gebäude mit mehr als 15.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, in denen unter anderem die Werksfeuerwehr untergebracht ist.

Sicherheit als zentrale Anforderung

Neben Funktionalität und architektonischer Qualität spielte der Sicherheitsaspekt bei der Planung eine entscheidende Rolle. Für ein Gebäude dieser Nutzungsklasse – mit Werksfeuerwehr und Industriebetrieb in unmittelbarer Nähe – gelten besonders hohe Anforderungen an Verglasung und Rahmenkonstruktion.

Spezialfenster von Sälzer im Einsatz

Sälzer lieferte Spezialfenster, die auf die besonderen Schutzanforderungen der Raffinerie abgestimmt sind. Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 16 der aktuellen B&I.

Links:

www.saelzer-security.com

Bei der Montage vor Ort war eine Besonderheit zu berücksichtigen: Die Elemente wurden aus konstruktiven Gründen ausschließlich oben und unten befestigt – ein Aspekt, der bereits in den Prüfungen berücksichtigt worden war. Bild: Sälzer GmbH

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