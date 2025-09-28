Betriebssicherheitsverordnung: Elektroprüfungen digital mit Wosatec

Die Wosatec GmbH bietet eine neue Prüflizenz zur digitalen Verwaltung ortsveränderlicher Elektrogeräte — von der Geräteidentifikation per QR-Code bis zum fertigen Prüfprotokoll. Die Lösung berücksichtigt Betriebssicherheitsverordnung, DGUV Vorschrift 3 und DIN VDE.

Bohrmaschinen, Kabeltrommeln oder Ladegeräte: Bei vielen ortsveränderlichen Elektrogeräten wird die Verwaltung der wiederkehrenden Prüfungen schnell unübersichtlich. Mit der neuen Prüflizenz lassen sich ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel der Schutzklassen 1, 2 und 3 erfassen und verwalten. Wiederkehrende Prüfungen können direkt dem jeweiligen Gerät zugeordnet werden.

Geräteidentifikation per QR-Code

Die Identifikation eines Geräts erfolgt über einen QR-Code. Nach dem Scan mit Smartphone oder Tablet stehen vorhandene Prüfdaten und die bisherige Prüfhistorie sofort zur Verfügung. Insbesondere bei größeren Gerätebeständen sollen sich Arbeitsmittel damit schneller auffinden und Folgeprüfungen einfacher durchführen lassen.

Messwerte direkt im Prüfablauf erfassen

Die Wosatec Web-App führt Prüfer strukturiert durch den Prüfablauf. Messwerte können direkt eingegeben, Mängel dokumentiert und mit Fotos ergänzt werden. Die Informationen werden bereits während der Prüfung dem jeweiligen Arbeitsmittel zugeordnet — nachträgliches Übertragen oder Zusammenführen verschiedener Unterlagen entfällt damit.

Prüfprotokoll und Offline-Nutzung

Nach Abschluss der Prüfung werden die Ergebnisse digital gespeichert und als Prüfprotokoll dokumentiert. Prüfzeitpunkt, bisherige Ergebnisse und der nächste Prüftermin bleiben dauerhaft nachvollziehbar. Die Web-App ist für PC, Tablet und Smartphone ausgelegt und funktioniert sowohl online als auch offline — ein Vorteil besonders an wechselnden Einsatzorten ohne stabile Internetverbindung.

Links:

www.wosatec.de

„Bei der Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte kommen viele Informationen zusammen. Messwerte, Gerätezustand, Mängel und Prüfergebnisse müssen eindeutig dem jeweiligen Arbeitsmittel zugeordnet sein. Bei der Entwicklung der Prüflizenz war uns deshalb wichtig, dass diese Daten direkt während der Prüfung erfasst werden können. Das sorgt für einen klaren Ablauf und reduziert die Nachbereitung“, erklärt Joachim Romrod, Product Owner bei der Wosatec GmbH. Bild: Wosatec

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