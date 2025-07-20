Automatisierte Wartung mit Plan

Am Standort Wuppertal hat Bayer seine Wartungsprozesse digitalisiert. Mit einer Cloudsoftware werden Laborreaktoren, IT-Equipment und Werkzeuge systematisch verwaltet. Mobile Geräteakten, automatisierte Wartungspläne und ein Meldesystem schaffen nicht nur mehr Übersicht, sondern reduzieren auch Ausfallzeiten und dokumentieren alle Maßnahmen sicher.

Der Einsatz von Timly bei Bayer zeigt beispielhaft, wie eine Wartungssoftware hilft, Wartungsprozesse zu strukturieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und Assets effizient zu verwalten. Bild: Bayer

