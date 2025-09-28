Batteriespeicher: Initiative fordert Vertrauensschutz

Mehr als 150 Stadtwerke, Investoren und Projektentwickler fordern von der Bundesnetzagentur Vertrauensschutz für Batteriespeicher. Auslöser ist ein Orientierungspapier der Behörde, das die bisherige Netzentgeltbefreiung grundsätzlich infrage stellt.

Die Initiative wurde maßgeblich von der Trianel GmbH mit angestoßen. Sie warnt vor erheblichen Folgen für laufende und geplante Speicherprojekte – und damit für die Energiewende in Deutschland insgesamt.

Orientierungspapier als Auslöser

Im Januar veröffentlichte die Bundesnetzagentur ein Orientierungspapier, in dem die Behörde die Netzentgeltbefreiung für Batteriespeicher grundsätzlich zur Diskussion stellt. Für die Branche bedeutet das Unsicherheit: Bestehende Geschäftsmodelle basieren auf der bisherigen Regelung – eine nachträgliche Änderung würde die Kalkulationsgrundlage vieler Projekte aushöhlen.

Nachträglicher Eingriff in die Geschäftsgrundlage

Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH, kritisiert: Mit dem Plan, alle Speicher mit Netzentgelten – zudem in unbekannter Art und Höhe – zu belasten, werde nachträglich in die Geschäftsgrundlage bestehender, in Realisierung befindlicher und geplanter Projekte eingegriffen. Die Initiative fordert daher klaren Vertrauensschutz für bereits getätigte Investitionen.

Bedeutung für die Energiewende

Batteriespeicher gelten als Schlüsseltechnologie für die Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Eine unklare Regulierungslage bei der Netzentgeltbefreiung könnte Investitionen bremsen und die Energiewende in Deutschland verzögern.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 25 der aktuellen B&I.

Links:

www.trianel.com

Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH, erklärt: „Mit dem Plan, alle Speicher mit Netzentgelten – zudem in unbekannter Art und Höhe – zu belasten, wird bei zahlreichen bestehenden, in Realisierung befindlichen und geplanten Projekten nachträglich in die Geschäftsgrundlage eingegriffen.“ Bild: KI-generiert

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