DBL Deutsche Berufskleider-Leasing: Teamlook erklärt

Gemischte Teams in Handwerk und Industrie stellen besondere Anforderungen an Berufskleidung. DBL Deutsche Berufskleider-Leasing-Experte Sören Welzhofer erklärt, worauf Betriebe bei Passform, Auswahl und Organisation achten müssen, um einen einheitlichen Teamlook für alle Mitarbeitenden zu erreichen.

Frauen und Männer, erfahrene Fachkräfte und Auszubildende arbeiten heute in vielen Betrieben gemeinsam. Entsprechend vielfältig sind die Anforderungen an Arbeitskleidung. Sie soll professionell aussehen, Schutz bieten und gleichzeitig Bewegungsfreiheit und Komfort gewährleisten. „Berufskleidung muss viel leisten“, sagt Sören Welzhofer von der DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH. Ein häufiger Fehler sei ein zu eingeschränkter Teamlook: Werden nur wenige Modelle angeboten, passt die Kleidung nicht zwangsläufig zu allen Mitarbeitenden oder Einsatzbereichen.

Breite Kollektionsauswahl als Grundlage

Ein funktionierender Teamlook erfordert laut Welzhofer eine Kollektion mit ausreichend Varianten. Dazu gehören je nach Einsatzbereich unterschiedlich geschnittene Hosenmodelle, Bundjacken, Westen, Shirts, Hoodies sowie wetterfeste Funktionstextilien. DBL bietet im Mietservice Kollektionen mit breiter Artikelauswahl, die einheitlich wirken, aber unterschiedliche Ansprüche abdecken.

Auch bei der Passform stoßen Standardlösungen häufig an Grenzen. Unterschiedliche Körperformen erfordern Schnitte, die über eine reine Anpassung der Konfektionsgröße hinausgehen. „Berufskleidung darf nicht rutschen, kneifen oder die Bewegung einschränken“, betont Welzhofer. DBL bietet deshalb Kollektionen mit verschiedenen Größen, Schnitten und speziellen Damenmodellen – etwa bei Workwear-Linien wie Activiq, DBL Forward oder Ecolight.

Akzeptanz durch frühe Mitarbeiterbeteiligung

Neue Arbeitskleidung wird nicht immer sofort von allen angenommen. Gründe können ungewohnte Schnitte, fehlender Komfort oder mangelnde Praxistauglichkeit sein. DBL empfiehlt Betrieben, das Team frühzeitig in den Auswahlprozess einzubinden und auf Wunsch persönliche Anproben vor Ort durchzuführen. Mitarbeitende können verschiedene Größen und Artikel testen, Fragen stellen und direkt Rückmeldung geben – das erhöht die Akzeptanz und hilft dem Betrieb, von Anfang an die passende Ausstattung zu wählen.

Organisation und Kosten im Mietservice

Neben Auswahl und Passform spielt die laufende Organisation eine wichtige Rolle. Neue Mitarbeitende, Größenänderungen, Reparaturen und der Ersatz beschädigter Kleidung müssen im Arbeitsalltag berücksichtigt werden. Der textile Mietservice von DBL übernimmt dabei nicht nur die Bereitstellung, sondern auch die regelmäßige fachgerechte Aufbereitung, Kontrolle, Reparatur und den Austausch. Das System reagiert flexibel, wenn neue Mitarbeitende eingekleidet werden müssen oder sich Größen ändern.

Beim Kauf von Berufskleidung entstehen neben der Erstinvestition weitere Aufwände für Lagerhaltung, Pflege und Ersatzbeschaffung. Im Mietservice entfällt die hohe Erstinvestition; die Kosten lassen sich stattdessen planbar auf die Laufzeit verteilen. DBL berät Kunden zudem dabei, eine Kollektion passend zum tatsächlichen Bedarf aufzubauen.

Links:

www.dbl.de

Alle im Team mitnehmen, darauf kommt es an. Bild: DBL

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