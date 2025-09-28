Bikucoat-Speed 1K: Lösemittelfreies Abdichtungssystem

Swisspor Deutschland erweitert sein Sortiment mit Bikucoat-Speed 1K — einem einkomponentigen Flüssigkunststoff auf Basis silanmodifizierter Polymere (SMP), der lösemittelfrei, diffusionsoffen und bereits nach 45 Minuten regenfest ist.

Bikucoat-Speed 1K lässt sich direkt ohne Anmischen zusätzlicher Komponenten verarbeiten und härtet selbstständig aus. Das Material ist während Verarbeitung und Aushärtung nahezu geruchslos. Die vollständige Trocknung erfolgt laut Hersteller nach etwa 24 Stunden.

Diffusionsoffenheit als zentrales Merkmal

Im Unterschied zu klassischen PMMA-Flüssigkunststoffen ist Bikucoat-Speed 1K diffusionsoffen: Wasserdampf kann durch die Abdichtungsschicht hindurchdiffundieren. Das reduziert das Risiko von Feuchtigkeitsansammlungen und daraus resultierenden Schäden — besonders relevant bei Holzfenstern und erdberührten Bauteilen.

Einsatzbereiche und Verarbeitungsweise

Das System eignet sich für Flachdach- und Balkonabdichtungen, Detailanschlüsse, schwer zugängliche Übergangsbereiche, Sockelbereiche sowie bodentiefe Fensteranschlüsse. Die Verarbeitung erfolgt zweilagig: Ein Polyestervlies G120 wird in die erste Materialschicht eingebettet und anschließend vollständig mit einer zweiten Lage überdeckt. Das ergibt eine homogene Abdichtungsebene mit hoher Elastizität und dauerhafter Haftung.

Temperaturbereiche und Brandschutz

Bikucoat-Speed 1K ist dauerhaft bis minus 30 Grad Celsius belastbar und bis plus 90 Grad Celsius temperaturbeständig. Das System erfüllt die Baustoffklasse E nach EN 13501-1 und kann damit auch bei Dachflächen mit erhöhten Brandschutzanforderungen eingesetzt werden.

Links:

https://www.swisspor.com/de-de

Bikucoat-Speed 1K ist standardmäßig im Farbton Dunkelgrau erhältlich. Sonderfarben können ebenfalls gefertigt werden. Bild: Swisspor Deutschland

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