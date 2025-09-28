Biozide für die Papierherstellung

In der Papierherstellung können Mikroben zu Qualitätsverlusten und ungeplanten Stillständen führen. Vink Chemicals bietet maßgeschneiderte Lösungen zum Schutz der Papiermasse und Produktionsanlagen an – mit Bioziden, Desinfektionsmitteln und Hygieneaudits.

Das Portfolio von Vink Chemicals bietet Papierherstellern eine große Bandbreite an technischen Bioziden sowie Desinfektionsmittel für Produktionshygiene und Nachhaltigkeit.

Biozide für eine reibungslose Papierproduktion

Slimicide der Produktart 12 (BPR) wie technische Biozide auf Basis von Bronopol, CMIT/MIT (3:1) und DBNPA versetzen Papierhersteller in die Lage, Schleimbildung zu bekämpfen beziehungsweise zu verhindern.

Mit der Vinkocide DBNPA-Familie bietet Vink Chemicals leicht biologisch abbaubare und schnell wirkende Bakterizide an. Vinkocide-Produkte der CMIB-Familie verfügen darüber hinaus über ein breites antimikrobielles Wirkungsspektrum gegen Bakterien – insbesondere gram-negative Bakterien, Schimmelpilze und Hefen.

Vinkocide aus der CMIB-DBNPA-Familie des Herstellers kombiniert beides in einem: die schnelle antimikrobielle Wirkung von DBNPA sowie den Schutz der Papierpulpe mit der langhaltenden Wirksamkeit von CMIT/MIT (3:1). Für die Anlagenhygiene stellt das Unternehmen darüber hinaus als Desinfektionsmittel Grotanol 3025 mit EU-weiter Zulassung (PT 2, BPR) zur Verfügung.

Tipp: Vink Chemicals berät auch Unternehmen bei Fragen rund um die technische Anwendung, zu aktuellen Regularien und bietet unterstützend Hygieneaudits sowie BPR-Dossier-Onboarding an. Durch Private-Labeling-Lösungen haben Partner zudem die Möglichkeit, eigene Produkte auf den Markt zu bringen.

Links:

https://www.vink-chemicals.com/de/

In der Papierproduktion sind Biozide unverzichtbar, denn sie stabilisieren Prozesse und sorgen dafür, dass Hygienestandards eingehalten werden können. Bild: Vink Chemicals/ Daniel – Adobe Stock 893115916

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