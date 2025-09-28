Breitere Etiketten mobil drucken

Mit dem Brady-Printer i4311 bringt Brady einen tragbaren Industrie-Etikettendrucker auf den Markt, der die Flexibilität mobiler Geräte mit der Leistung stationärer Tischdrucker verbinden soll. Nach Angaben des Herstellers unterstützt der Drucker Etikettenbreiten bis 101,60 mm und soll damit deutlich größere Anwendungen ermöglichen als viele bisherige mobile Systeme. Dazu zählen unter anderem Typenschilder, Kabelkennzeichnungen, Schrumpfschläuche, GHS-Etiketten oder Anhänger für Halbfabrikate.

Der Drucker arbeitet akkubetrieben und benötigt im mobilen Einsatz keine externe Stromversorgung. Laut Brady reicht eine Akkuladung für bis zu 5.000 große Etiketten. Wechselakkus sollen sich unkompliziert tauschen lassen, die Ladezeit liegt bei rund 3,5 Stunden.

Für die Integration in bestehende Prozesse unterstützt der i4311 neben WLAN und Bluetooth auch Ethernet und USB-C. Über das Brady Software Development Kit sowie ZPL-Unterstützung kann das Gerät mit Smartphones, Tablets, Laptops oder zentralen Unternehmenssystemen verbunden werden.

Ein integrierter 7-Zoll-Touchscreen ermöglicht die Bedienung direkt am Gerät. Anwender können laut Hersteller bis zu 85.000 Etikettenvorlagen speichern und direkt über den Drucker ausfüllen und ausgeben. Der Drucker wiegt rund 5,9 kg bei einer Größe von 23 x 23 x 33 cm.

Der i4311 ist laut Hersteller mit mehr als 1.300 Brady-Etiketten kompatibel. Die integrierte Label-Sense-Technologie erkennt eingesetzte Materialien automatisch und passt Druckeinstellungen wie Brenntemperatur oder Etikettengröße entsprechend an.

Zusätzlich unterstützt das Gerät verschiedene mobile Brady-Apps. Damit lassen sich beispielsweise Barcodes per Smartphone erfassen oder Texte aus Bildern in Etiketten übernehmen. Auch sprachgesteuerte Druckbefehle sind möglich.

Links:

www.brady.de

Brady erweitert sein Portfolio um den kabellosen Industrie-Etikettendrucker Brady-Printer i4311. Das Gerät wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen Etiketten direkt vor Ort erstellt werden müssen – etwa in der Produktion, bei Wartungsarbeiten oder in Lager- und Logistikbereichen. Bild: Brady

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