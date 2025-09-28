Buchtipp: Gewässerschutz in Anlagen

Im Verlag Heinrich Vogel ist der neue Leitfaden „Gewässerschutz in Anlagen – AwSV & Co.“ erschienen. Das praxisorientierte Fachbuch (Bestell-Nr.: 23039) richtet sich an alle, die mit Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen arbeiten.

In Deutschland existieren mehr als fünf Millionen solcher Anlagen. Für einen sicheren, störungsarmen und rechtskonformen Betrieb sind fundierte Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften unverzichtbar. Der Leitfaden, der 44,99 Euro kostet, unterstützt Fachleute dabei, Anlagen regelkonform zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu prüfen.

Der Leitfaden geht insbesondere auf folgende Themen ein:

Welche Stoffe oder Gemische in einer Anlage gelten als wassergefährdend?

Für welche Anlagen ist eine Löschwasserrückhaltung erforderlich?

Wie lassen sich Anlagen wasserrechtlich korrekt einstufen?

Der Band bietet einen systematischen Überblick über die gesetzlichen Grundlagen und wesentlichen Begriffsbestimmungen. Herzstück sind Checklisten zu 16 Anlagentypen, die die zentralen Anforderungen an Bau und Betrieb kompakt zusammenfassen. Ergänzende Erläuterungen finden sich im Hauptteil. Die Checklisten werden darüber hinaus als Download bereitgestellt.

Zur weiteren Vertiefung enthält der Leitfaden relevante Gesetzestexte in digitaler Form – darunter Auszüge aus dem Wasserhaushaltsgesetz, die AwSV mit amtlicher Begründung sowie die Löschwasserrückhalterichtlinie.

Der Leitfaden richtet sich an Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, an Fachbetriebe für Errichtung, Instandhaltung und Prüfung sowie an Sachverständige nach § 53 AwSV. Bild: Verlag Heinrich Vogel

