Zarges zeigt Lösungen für die Praxis

Auf der Arbeitsschutz Aktuell in Stuttgart zeigt Zarges vom 20. bis 22. Oktober Lösungen für sicheres Arbeiten in der Höhe, beim Zugang zu Maschinen und Anlagen sowie für die Lagerung und den Transport von Lithium-Ionen-Akkus. Im Fokus stehen unter anderem neue Auffanggurte, modulare Steigtechnik und mobile Gerüstlösungen.

Im Bereich Absturzsicherung zeigt Zarges Muster einer neuen Auffanggurt-Generation, die 2027 auf den Markt kommen soll. Sie soll mehr Tragekomfort und eine einfachere Handhabung bieten. Farbcodierte Ösen erleichtern das Anlegen, hinzu kommen Aluminium-Verschlüsse, abnehmbare Beinpolster und ein Fallindikator.

Zum Programm gehören außerdem Verbindungsmittel, Anschlagpunkte sowie Lösungen für die Rettung verunfallter Personen. Das „Chair in the Air“-Konzept der Auffanggurte soll nach einem Sturz den Wechsel in eine aufrechte Position ermöglichen und damit das Risiko eines Hängetraumas verringern. Ergänzend zeigt Zarges das Abseil- und Rettungsgerät Liberex+.

Steigtechnik für Wartungsarbeiten

Mit der modularen Creaxess-Reihe richtet sich Zarges unter anderem an Betreiber von Industriehallen und Großanlagen. Treppen, Laufstege und Wartungsbühnen lassen sich an die jeweiligen baulichen und betrieblichen Anforderungen anpassen. Auf dem Messestand können Besucher eine Creaxess-Treppe begehen.

Für Arbeiten in mittlerer Höhe zeigt das Unternehmen zudem die Plattformleitern der ZAP-Reihe. Der mobile Teletower ist dagegen für wechselnde Einsatzorte konzipiert. Das Teleskopgerüst lässt sich von einer Person aufbauen, erreicht eine Arbeitshöhe von bis zu vier Metern und kann zusammengeklappt im Pkw transportiert werden.

Akkus sicher transportieren

Für den Umgang mit Lithium-Akkus stellt Zarges die Akku Safe Universal XL vor. Die auf der K 470 basierende Kiste bietet Nutzmaße von 515 × 285 × 215 Millimetern und eignet sich für Akkus bis 3.500 Wh. Für den Transport kritisch defekter Lithium-Batterien verfügt sie über eine ADR-Zulassung.

Darüber hinaus setzt Zarges bei seinen Transport- und Lagerkisten auf konfigurierbare Ausführungen. Kunden können unter anderem Maße, Lackierung, Schaumauskleidung, Hebemittel und Mobilitätshilfen individuell festlegen.

Links:

www.zarges.de

Zarges präsentiert auf der Arbeitsschutz Aktuell verschiedene Lösungen für Industrie und Handwerk. Im Mittelpunkt stehen Produkte für den sicheren Zugang zu Maschinen und Anlagen, die persönliche Absturzsicherung sowie die Lagerung und der Transport von Lithium-Ionen-Akkus. Bild: Zarges

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