Camfil erweitert Taschenfilterreihe

Camfil erweitert seine bewährte Hi-Flo Taschenfilterreihe um das Modell ePM1 70 %. Der neue Filter bietet rund 12 Prozent höhere Energieeffizienz und erfüllt bereits heute die verschärften Anforderungen der EN 16798-3.

Das neue Modell wurde speziell für den Einsatz in energieoptimierten Lüftungssystemen entwickelt und zeigt über mehrere Filtergrößen hinweg eine im Durchschnitt 12 % bessere Energieeffizienz als die Vorgängerversionen ePM1 60 % und ePM10 60 %.

Die Markteinführung erfolgt zeitgleich mit der Aktualisierung der Norm EN 16798-3, die strengere Anforderungen an die Luftfiltration in Gebäuden definiert. Der neue Hi-Flo Filter übertrifft die dort geforderte Leistung und bietet eine zukunftssichere Lösung für nachhaltige Gebäudetechnik.

Laut der Norm EN 16798-3 spielen ePM1 70 %-Filter künftig eine zentrale Rolle, insbesondere in den Kategorien

SUP1: kritische Bereiche wie Krankenhäuser und pharmazeutische Einrichtungen

SUP2: allgemein genutzte Gebäude mit dauerhafter Belegung, etwa Büros oder Verkaufsflächen.

„Unsere Hi-Flo Reihe war schon immer für alle Gebäudetypen geeignet. Doch durch unsere konsequente Weiterentwicklung setzen wir neue Maßstäbe bei Lebensdauer und Energieeffizienz“, sagt Paula Nowojska, Produktmanagerin bei Camfil. Bild: Camfil

