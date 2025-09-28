Millionenauftrag für Klinikneubau

Caverion übernimmt die technische Gebäudeausrüstung für den Neubau des Eltern-Kind-Zentrums am Städtischen Klinikum Lüneburg. Der Auftrag umfasst Heizungs-, Kälte-, Sanitär- und Lüftungstechnik und hat ein Volumen von rund 7,8 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für 2028 geplant.

Der fünfgeschossige Neubau umfasst eine Bruttogeschossfläche von etwa 17.000 Quadratmetern. Geplant sind unter anderem eine Kinder-Notfall-Ambulanz, eine Frühgeborenen- und Kinderintensivstation, die Geburtshilfe sowie die Frauenklinik. Zusätzlich entstehen sieben Kreißsäle und ein Sectio-Saal.

„Personalstärke, technisches Know-how und die Erfahrung bei Klinikprojekten sprechen für Caverion“, sagt Ralph Wirth, Bauherrenvertreter des Klinikums.

Die Leistungen im Bereich Heizung, Kälte und Sanitär umfassen unter anderem den Anschluss an das Fernwärmenetz, mehr als 23 Kilometer Rohrleitungen sowie 273 Sanitär-Objekte.

Darüber hinaus installiert Caverion Lüftungsanlagen mit einer Gesamtleistung von 38.000 Kubikmetern Luft pro Stunde. Die Lüftungskanäle erreichen eine Gesamtlänge von rund 4,5 Kilometern. Zusätzlich werden etwa 430 Brandschutzklappen eingebaut.

Die Arbeiten laufen seit April 2026 und sollen voraussichtlich im September 2028 abgeschlossen werden.

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www.caverion.de

Caverion Deutschland hat einen Auftrag für den Neubau des Eltern-Kind-Zentrums am Städtischen Klinikum Lüneburg erhalten. Das Unternehmen übernimmt die Gewerke Heizung, Kälte, Sanitär und Lüftung. Der Auftragswert liegt bei rund 7,8 Millionen Euro. Bild: loomn architekturkommunikation

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