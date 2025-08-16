Clever: Digitalisierung von GMP-Prozessen

So hilft die IT, Effizienz, Sicherheit und Qualität im Reinraum sicherzustellen

Die personalisierte Medizin gilt als Meilenstein moderner Gesundheitsversorgung. Maßgeschneiderte Therapien, die exakt auf das genetische Profil, die Krankheitsgeschichte und die individuellen Bedürfnisse eines Patienten abgestimmt sind, versprechen bessere Heilungschancen bei gleichzeitig geringeren Nebenwirkungen. Damit solche Therapien in der Praxis ankommen, müssen sie nicht nur medizinisch durchdacht, sondern auch unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt werden. Hier kommt GMP ins Spiel.

Die Abkürzung GMP steht für „Good Manufacturing Practice“, also für die „gute Herstellungspraxis“. GMP garantiert, dass bei der Herstellung von Arzneimitteln und Wirkstoffen höchste Qualitätsstandards eingehalten werden.

In einem Umfeld, in dem schon kleinste Verunreinigungen fatale Folgen haben können, ist die präzise Umsetzung von GMP-Vorgaben nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern Voraussetzung für das Vertrauen in neue, personalisierte Behandlungsformen.

Auf Basis der unternehmensspezifischen GMP-Vorgaben werden in Reinräumen individuelle Leistungsverzeichnisse oder Prüfkataloge erstellt und über passende Workflows mit Eskalationsstufen in die Arbeitsprozesse eingebunden. Bild: Neumann & Neumann

