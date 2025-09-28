Damit die Zelle kein Zündherd wird

Brandschutz in der Batteriezellfertigung praxisnah organisieren

Lithium-Ionen-Batterien (LIB) sind heute das Rückgrat vieler Anwendungen – vom E-Fahrzeug bis zum stationären Speichersystem (BESS).

Ihre Fertigung ist mit spezifischen Brandrisiken verbunden, die Produktionsverantwortliche vor große Aufgaben stellen: Es gilt, den Spagat zwischen hohem Durchsatz und Verfügbarkeit auf der einen Seite und einem Gefahrenpotenzial, das sich nicht gänzlich ausschalten lässt, auf der anderen Seite zu meistern.

TÜV Süd unterstützt mit risikobasierten Brandschutzstrategien dabei, die kritischen Prozessschritte sicher zu gestalten.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 13 der aktuellen B&I.

Links:

www.tuvsud.com/de-is

Für LIB-Zellen besteht das Risiko des thermischen Durchgehens – nicht nur während der kritischen Prozessschritte in der Fertigung, sondern auch im Einsatz. Bild: Siemens

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