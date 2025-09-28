Die Alternative zur klassischen Leiter

Warum moderne Indoorlifte in der Instandhaltung punkten

Instandhalter arbeiten oft unter Zeitdruck, auf engstem Raum und mit wechselnden Aufgaben. Leitern wirken dabei wie eine schnelle Lösung – doch die Unfallzahlen sind alarmierend: Laut der DGUV gibt es jährlich rund 20.000 meldepflichtige Leiterunfälle, davon enden etwa zehn tödlich.

Jeder 16. Unfall führt zu dauerhafter Erwerbsminderung. Für Instandhalter bedeutet das: Ein kurzer Einsatz kann gravierende Folgen haben – für die Gesundheit und für den Betrieb.

Mehr dazu auf der maintenance in Dortmund oder im Fachbeitrag auf Seite 43 (M11) der B&I-Messezeitung zur maintenance Dortmund.

Moderne Alternativen wie Indoorlifte bieten höhere Sicherheit, ergonomisches Arbeiten und rechtliche Absicherung. Bild: Cramer Arbeitsbühnen

