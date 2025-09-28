Die Alternative zur klassischen Leiter
Warum moderne Indoorlifte in der Instandhaltung punkten
Instandhalter arbeiten oft unter Zeitdruck, auf engstem Raum und mit wechselnden Aufgaben. Leitern wirken dabei wie eine schnelle Lösung – doch die Unfallzahlen sind alarmierend: Laut der DGUV gibt es jährlich rund 20.000 meldepflichtige Leiterunfälle, davon enden etwa zehn tödlich.
Jeder 16. Unfall führt zu dauerhafter Erwerbsminderung. Für Instandhalter bedeutet das: Ein kurzer Einsatz kann gravierende Folgen haben – für die Gesundheit und für den Betrieb.
