Die Intelligenz steckt im Lichtband

Vernetzte Beleuchtung für effiziente Prozesse und Energieeinsparung

Moderne Beleuchtungssysteme übernehmen in Industrieumgebungen längst mehr Aufgaben als die reine Ausleuchtung von Arbeitsbereichen. Mit dem Lichtbandsystem TempLED Rayline kombiniert der Hersteller TempLED klassische Lichttechnik mit integrierter Sensorik und digitalen Auswertungsmöglichkeiten.

Das eröffnet neue Ansätze zur Energieeinsparung, zur Optimierung von Abläufen und zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 47 der aktuellen B&I.

Links:

www.templed.de

Das am Standort Deutschland gefertigte Lichtband wird nicht nur als Infrastruktur, sondern als aktiver Bestandteil moderner, vernetzter Industrieumgebungen verstanden. Die integrierte Sensorik ermöglicht die Erfassung von Bewegungsprofilen und erlaubt dadurch auch energieeffiziente Betriebsstrategien. Bild: TempLED

Artikel per E-Mail versenden