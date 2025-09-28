Die Intelligenz steckt im Lichtband
Vernetzte Beleuchtung für effiziente Prozesse und Energieeinsparung
Moderne Beleuchtungssysteme übernehmen in Industrieumgebungen längst mehr Aufgaben als die reine Ausleuchtung von Arbeitsbereichen. Mit dem Lichtbandsystem TempLED Rayline kombiniert der Hersteller TempLED klassische Lichttechnik mit integrierter Sensorik und digitalen Auswertungsmöglichkeiten.
Das eröffnet neue Ansätze zur Energieeinsparung, zur Optimierung von Abläufen und zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 47 der aktuellen B&I.
