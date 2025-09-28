Digitale Übersicht statt nervigen Excel-Chaos
Wie Frutura seine Instandhaltung neu aufstellte und nun davon profitiert
Im Obst- und Gemüsehandel zählt jede Stunde Anlagenverfügbarkeit. Für den größten Produzenten und Vermarkter Österreichs, Frutura, war klar: Excel-Listen und isolierte Systeme reichen hier nicht mehr aus, um Logistik, Kühlung und Verpackung auf dem geforderten Niveau abzusichern.
Bereits im Jahr 2020 wurde bei Frutura deshalb die SAP ERP-Lösung S/4HANA implementiert, um sämtliche Unternehmensprozesse zu steuern. Drei Jahre später entschied sich das Unternehmen dann für eine durchgängige Standardisierung der Instandhaltungsprozesse mithilfe der mobilen NEO-Suite von Axians. Das Ergebnis sind nun transparente Prozesse, standardisierte Abläufe und eine deutlich effizientere Instandhaltung.
