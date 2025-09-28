Digitale Übersicht statt nervigen Excel-Chaos

Wie Frutura seine Instandhaltung neu aufstellte und nun davon profitiert

Im Obst- und Gemüsehandel zählt jede Stunde Anlagenverfügbarkeit. Für den größten Produzenten und Vermarkter Österreichs, Frutura, war klar: Excel-Listen und isolierte Systeme reichen hier nicht mehr aus, um Logistik, Kühlung und Verpackung auf dem geforderten Niveau abzusichern.

Bereits im Jahr 2020 wurde bei Frutura deshalb die SAP ERP-Lösung S/4HANA implementiert, um sämtliche Unternehmensprozesse zu steuern. Drei Jahre später entschied sich das Unternehmen dann für eine durchgängige Standardisierung der Instandhaltungsprozesse mithilfe der mobilen NEO-Suite von Axians. Das Ergebnis sind nun transparente Prozesse, standardisierte Abläufe und eine deutlich effizientere Instandhaltung.

Links:

www.neo-suite.de

Insgesamt betreibt Frutura etwa 700 Anlagen, darunter 50 Reifezellen, sowie 57 technische Plätze mit 685 Equipment-Komponenten. 2023 führte Axians Austria eine EAM-Lösung auf Basis von SAP S/4HANA ein, ergänzt durch die digitalen Features der NEO Mobile-Suite für Service und Instandhaltung. Bild: Axians

