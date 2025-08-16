Digitales Frühwarnsystem für Flachdächer

So bleibt die Sicherheit bei jedem Extremwetter gewährleistet

Die Tragfähigkeit von Flachdächern großer Industrie- und Logistikhallen ist begrenzt. Bei Starkregen können sich in kurzer Zeit große Wassermassen ansammeln; die Tragfähigkeit wird dann schnell überschritten, besonders, wenn weitere Aufbauten wie Photovoltaik- oder Klimaanlagen installiert sind.

Im schlimmsten Fall droht Einsturzgefahr – mit erheblichen Kosten für den Gebäudebetreiber und Risiken für Menschenleben. Eine digitale, sensorbasierte Überwachung ermöglicht es, frühzeitig zu reagieren und die Sicherheit von Flachdächern dauerhaft zu gewährleisten.

Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe der B&I Industrie-Zeitung. Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 14.

Links:

www.envitron-systems.com

Ein digitales, sensorbasiertes IoT-System, wie das Smart Roof Monitoring System (SRMS), erlaubt es, die Dachlasten kontinuierlich zu überwachen. Unternehmen sehen sofort, wenn Belastungsgrenzen erreicht werden und können rechtzeitig handeln; das System schützt sie nicht nur vor hohen Schäden und Ausfällen, sondern sorgt auch für die Sicherheit von Menschen und Eigentum. Bild: Envitron Systems

Artikel per E-Mail versenden