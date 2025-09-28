DPS und Mietmodell: Ematec präsentiert Neuheiten zur Windenergy 2026

Die Ematec AG erweitert ihr Angebot zur Windenergy 2026: Die Rotorblatttraverse RBC-D ist künftig auch mietweise verfügbar. Hinzu kommen das neue Diagonal-Pull-Sensor-System DPS für sichere Kranarbeiten sowie eine Blattwendeeinrichtung für Wartungsarbeiten.

Bislang war die RBC-D ausschließlich zum Kauf erhältlich. Mit dem Mietmodell will Ematec es Dienstleistern ermöglichen, die Traverse für einzelne Montage- und Repowering-Projekte einzusetzen, ohne in eigene Technik investieren zu müssen. Die RBC-D ist für unterschiedliche Rotorblattgrößen und -hersteller ausgelegt und nimmt Blätter mit einem Gewicht von bis zu 50 Tonnen auf. Nach Angaben von Ematec lässt sich damit bei der Windrad-Montage eine Bauzeit von bis zu drei Tagen einsparen.

Diagonal-Pull-Sensor für sichere Kranausrichtung

Als Neuheit zeigt Ematec auf der Windenergy das drahtlose Diagonal-Pull-Sensor-System DPS. Das 2-Achsen-Sensorsystem erfasst die Neigung eines Krans und übermittelt die Messwerte in Echtzeit – bei einer Funkreichweite von bis zu 200 Metern. Bei der Rotorblattmontage unterstützt das System insbesondere beim Lösen der Traverse vom bereits montierten Blatt: Der Kranführer erkennt anhand der Werte, wann die Hakenflasche senkrecht über dem Schwerpunkt steht. So lässt sich die Traverse ohne Spannung oder Pendelbewegungen abnehmen.

Blattwendeeinrichtung und Montage bei mehr Wind

Für Service- und Wartungsarbeiten stellt Ematec außerdem eine Blattwendeeinrichtung vor. Damit lassen sich Rotorblätter am Boden um ihre Längsachse drehen und für Reparaturen in die erforderliche Position bringen. Das kann Demontage- und Transportaufwand reduzieren, da Reparaturen direkt am Anlagenstandort möglich werden.

Die RBC-D lässt sich zusätzlich mit dem autonomen Positionierungssystem APS von Seasight Solutions kombinieren. Damit entfallen Führungsseile und Bodenwinden bei der Montage. Das verringert den Flächenbedarf auf der Baustelle – ein Vorteil besonders bei schwieriger Topografie. Nach Angaben von Ematec sind mit dem kombinierten System Installationen bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 10 m/s möglich; je nach Bedingungen lassen sich bis zu drei Rotorblätter pro Tag montieren.

Links:

www.ematec.de

Die RBC-D ist nach Herstellerangaben die einzige auf dem Markt verfügbare Rotorblatttraverse mit einer adaptiven Blattaufnahme für sämtliche Rotorblätter – unabhängig davon, wie lang oder schwer die Blätter sind und von welchem Hersteller sie stammen. Bild: Ingo Jensen / Ematec

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