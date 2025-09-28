Dem Kaffee auf den Zahn fühlen

Eine Kaffeemaschine als Demonstrationsobjekt für industrielle Messtechnik: Auf der Fachmesse Sensor+Test 2026 zeigte Ahlborn, wie sich verschiedene Prozessgrößen während der Kaffeezubereitung kontinuierlich erfassen und auswerten lassen. Dazu wurde eine handelsübliche Maschine mit Sensoren für Leistung, Temperatur, Durchfluss und Druck ausgestattet. Die Messwerte wurden über intelligente Almemo-Stecker an den Datenlogger Almemo 710 übertragen und dort in Echtzeit visualisiert.

Zum Einsatz kamen unter anderem ein digitales Leistungsmessmodul, ein Pt100-Temperatursensor an der Brühgruppe, ein Drucksensor für den Brühdruck sowie ein Durchflusssensor.

Der Datenlogger erfasst Mess-, Spitzen-, Mittel- und Grenzwerte und stellt sie auf einem Touch-Display grafisch oder tabellarisch dar. Die Daten können im internen Speicher oder auf einer Micro-SD-Karte abgelegt werden.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 17 der aktuellen B&I.

Links:

www.ahlborn.com

Eine Kaffeemaschine demonstrierte auf der Sensor+Test 2026 die kontinuierliche Erfassung von Temperatur, Druck, Durchfluss und Leistungsaufnahme. Bild: Ahlborn

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