Kaiser: Kabelmanagement für industrielle Anwendungen

Auf der „all about automation“ in Chemnitz (23. und 24. September, Messe Chemnitz) zeigt Kaiser Lösungen für die sichere Kabeldurchführung in industriellen Anwendungen. Zu den Schwerpunkten gehören EMV-geschützte Kabelverschraubungen und Mehrfachdurchführungen, ein zertifizierter Hydraulikschlauch-Adapter sowie ein neuer Kantenschutz für empfindliche Kabel.

Zu den Exponaten gehören die rostfreien Kabelverschraubungen Progress EMV Easyconnect sowie EMV-geschützte Mehrfachdurchführungen. Ergänzt wird das Programm durch bleifreie Kabelverschraubungen aus Messing.

Für industrielle Installationen, die Bahntechnik und weitere anspruchsvolle Anwendungen zeigt Kaiser den Hydraulikschlauch-Adapter Progress Messing. Er ist nach EN 45545-2 HL3 und NFPA 130 zertifiziert, erreicht die Schutzarten IP68/69 und ist für Temperaturen von minus 50 Grad Celsius bis plus 105 Grad Celsius ausgelegt. Der Adapter ist für Anschlussgewinde von M20 bis M32 erhältlich.

Eine weitere Neuheit ist ein Kantenschutz für Kabel. Er soll Leitungen vor Abrieb, Druckstellen und daraus resultierenden Schäden an der Isolation schützen. Das Bauteil ist ebenfalls für minus 50 Grad Celsius bis plus 105 Grad Celsius ausgelegt und erfüllt die Brandschutzanforderungen nach EN 45545-2 HL3 sowie UL 94 V0.

Darüber hinaus zeigt Kaiser Kabelverschraubungen mit geschlitzten Dichteinsätzen. Sie ermöglichen die dichte Durchführung vorkonfektionierter Kabel mit bereits montierten Steckern. Mehrfach-Kabeldurchführungen der Baureihen MCE Syntec und Pro runden das Messeprogramm ab.

Links:

www.kaiser-elektro.de

Kaiser präsentiert am 23. und 24. September auf der „all about automation“ in Chemnitz sein Sortiment an Kabelverschraubungen und Durchführungssystemen. Bild: Kaiser

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