Seit drei Jahrzehnten bietet WatchGuard Schutz über alle Veränderungen der Cyber-Bedrohungslandschaft hinweg. In einer Branche, die von Innovation und Wettbewerb geprägt ist, hat sich das Unternehmen einen Ruf für Durchhaltevermögen und praxisnahe Sicherheit erarbeitet.

„Seit 30 Jahren haben wir uns das Vertrauen im Markt erarbeitet: indem wir Sicherheit auf Enterprise-Niveau bieten, uns schnell anpassen und immer zur Stelle sind, wenn man uns braucht“, erklärt Joe Smolarski, CEO von WatchGuard Technologies. „Unser Ziel ist klar: optimalen Schutz liefern, Abläufe durch Automatisierung und weniger Störsignale vereinfachen und Partnern dabei helfen, ihr Sicherheitsgeschäft gewinnbringend zu erweitern.“

WatchGuard fokussierte sich nicht erst auf Managed Service Provider (MSP), als der Channel an Bedeutung gewann. Das Unternehmen ist mit seinen Partnern gewachsen, während deren Geschäftsmodelle sich von einfacher IT-Unterstützung zu umfassenden Sicherheitsservices entwickelten. Diese Erfahrung prägt bis heute jede Entscheidung: partnerorientierte Produkte, Programme für profitables Wachstum und langfristige Beziehungen, die auch Marktschwankungen überstehen.

In 30 Jahren hat WatchGuard so über 50.000 Cybersecurity-Provider unterstützt. Heute schützt das Unternehmen mehr als 1,5 Millionen Kunden weltweit, sichert Millionen Endpunkte rund um den Globus und ermöglicht es Partnern, verlässliche Sicherheitsservices anzubieten.

www.watchguard.com/de/wgrd-about

Drei Jahrzehnte WatchGuard: verlässliche Sicherheit auf ganzer Linie. Bild: WatchGuard

